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Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım - Son Dakika
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Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım

Polis, asker ve basın çalışanlarına ulaşımda tanınan ücretsiz seyahat uygulaması TCDD'ye bağlı olan Marmaray'da geçmiyor. Kamu hizmeti gören onlarca kişi metro, metrobüs, tramvay gibi toplu taşımayı ücretsiz kullanırken, Maramaray'ı kullanamıyor. Kolluk kuvvetleri ve basın çalışanları yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını bekliyor.

29.12.2023 - 14:50,  Güncelleme: 15:30
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Polis, asker ve basın çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı olan Marmaray'da ücretsiz seyahat kartlarının Marmaray'da geçmemesine tepkili.

METRO, METROBÜS, TRAMVAY VE İETT'DE GEÇERLİ

Kamu hizmeti gören polis, asker ve basın çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldıkları ücretsiz toplu taşıma kartını metro, metrobüs, tramvay ve İETT gibi birçok toplu taşımada kullanabiliyor. Vatandaşlar, söz konusu toplu taşıma araçlarına kartlarını kullanarak ücretsiz binebiliyor.

POLİS, ASKER VE BASIN EMEKÇİLERİ TEPKİLİ

Ancak ücretsiz ulaşım kartı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı olan Marmaray'da geçmiyor. Toplum güvenliğini sağlamakla görevli olan polis ve asker ile kamunun haber alması için gece gündüz çalışan gazetecilere bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan Marmaray'da bu hakkın tanınmaması büyük tepki çekti.

"YETKİLİLER BU DURUMA EL ATMALI"

Söz konusu uygulamaya tepki gösteren basın çalışanı Ecem Altan, "Bizlere tanınan ücretsiz seyahat hakkının Marmaray'da geçmemesi büyük skandal. Vatandaşlara haber sunmak için 7/24 sahada olan basın çalışanları, İBB'ye ait olan toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyorken, bakanlığın sorumluluğunda olan Marmaray'da ise kullanamıyor. Bu nasıl bir ikilem. Birinde kullanılıp diğerinde kullanılmaması çok ilginç. Yetkililerin bu duruma el atıp bizlerin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz" dedi.

Marmaray\'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
YORUMLAR (9)
  • Şener Turan: Herkes ücret oduyorsa onlarda ödesin neticede maaş almiyormu alıyor ücretsiz olması saçma zaten Yanıtla 323 37
  • Özcan Kuvan: 7500 TL ile geçinen emeklide ödüyorsa herkes ödesin. Yanıtla 175 19
  • Erdal Cekicoglu: Herşey beleş olsun isteyen hastalıklı toplum.HZ.ÖMER bile devlet işlerini yaparken devletin mumunu kullanıp şahsi işlerini yaparken insanların derdini dinlerken devletin mumunu söndürüp kendi mumunu yakarmış. Yanıtla 49 2
  • best musıc: Niye ücretsiz olsun İBB calisanlari bile ödemeli sadece şehit ve şehit yakınları ödememeli Anne babası eşi öğrenci indirimi olmalı 65 yaş ödememeli siz böyle herşeyi ücretsiz verirseniz olan askeri ucretle geçinen garip mazlum halka olur yapmayın yedirmeyin hakkımızı helal etmiyoruz....polis ödemeli memur ödemeli İBB çalışan özel güvenlik bile bedavaya biniyor Hakmi adaletmi haram olsun hakkım.... Yanıtla 35 7
  • Hayrettin Aydın: Öyle beleş yok herkes ücretini ödesin Engelli vatandaşlar hariç tabiki.. Yanıtla 39 3
  • Uğur RİZE: Helal kardeşim bbiz 7500 liraya perişanız bunlar ne anlatıyor 32 4
  • Ahmet usta halı tamircisi: Asgari ücretle çalışan bir insan ödüyorsa , şehit yakınları gaziler hariç herkez ödemeli Yanıtla 26 5
  • salihb: şehidin birince derece yakınları,gaziler ve engelliler harici herkese eşit davranılmalı.O paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var. Güvenlik güçlerimizin başımızın üstünde yeri var ancak maaş varken ücretsiz seyahat hoş olmaz . Yanıtla 10 4
  • Özgür: Askere zaten hiçbir ulaşım ücretsiz değil . Şehit yakını ve Engelli hariç herkes ücretini ödemeli... Bir polis 40.000tl maaş alıyor bi zahmet dolmuş parasını ödesin emekli ve Asgari ile çalışan nasıl ödüyorsa... Yanıtla 0 0

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Marmaray, Tcdd, Hukuk, Gündem, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım - Son Dakika
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