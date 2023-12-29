Marmaray\'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım

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Polis, asker ve basın çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı olan Marmaray'da ücretsiz seyahat kartlarının Marmaray'da geçmemesine tepkili.

METRO, METROBÜS, TRAMVAY VE İETT'DE GEÇERLİ

Kamu hizmeti gören polis, asker ve basın çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldıkları ücretsiz toplu taşıma kartını metro, metrobüs, tramvay ve İETT gibi birçok toplu taşımada kullanabiliyor. Vatandaşlar, söz konusu toplu taşıma araçlarına kartlarını kullanarak ücretsiz binebiliyor.

POLİS, ASKER VE BASIN EMEKÇİLERİ TEPKİLİ

Ancak ücretsiz ulaşım kartı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı olan Marmaray'da geçmiyor. Toplum güvenliğini sağlamakla görevli olan polis ve asker ile kamunun haber alması için gece gündüz çalışan gazetecilere bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan Marmaray'da bu hakkın tanınmaması büyük tepki çekti.

"YETKİLİLER BU DURUMA EL ATMALI"

Söz konusu uygulamaya tepki gösteren basın çalışanı Ecem Altan, "Bizlere tanınan ücretsiz seyahat hakkının Marmaray'da geçmemesi büyük skandal. Vatandaşlara haber sunmak için 7/24 sahada olan basın çalışanları, İBB'ye ait olan toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyorken, bakanlığın sorumluluğunda olan Marmaray'da ise kullanamıyor. Bu nasıl bir ikilem. Birinde kullanılıp diğerinde kullanılmaması çok ilginç. Yetkililerin bu duruma el atıp bizlerin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz" dedi.