Marmaris Açıklarında 4.9 Büyüklüğünde Deprem
56 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırması Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz
açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.49'da kaydedilen sarsıntının yerin 53.6 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem ilçenin Taşlıca, Söğüt
ve Bozburun
Mahallelerinde hissedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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