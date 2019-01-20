Son Dakika Haberleri: Marmaris Açıklarında 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Marmaris Açıklarında 4.9 Büyüklüğünde Deprem

56 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris Açıklarında 4.9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırması Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.49'da kaydedilen sarsıntının yerin 53.6 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem ilçenin Taşlıca, Söğüt ve Bozburun Mahallelerinde hissedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Muğla, Marmaris, Güncel
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