Son Dakika Haberleri: Marmaris Baharı Onur Akın'la Karşılayacak!

Marmaris Baharı Onur Akın'la Karşılayacak!

15 dakika önce

CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay'ın seçim öncesi halka sesleneceği mitingde, ünlü Özgün Müzik Sanatçısı Onur Akın sahne alacak.

Marmaris Baharı Onur Akın'la Karşılayacak!, System.String[]

Son 7 haftalık seçim çalışmasında, gece gündüz Marmaris'i dolaşıp vatandaşların isteklerini, beklentilerini dinleyen, vatandaşlarla yüz yüze yapacağı hizmetleri anlatan CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Oktay;toplam 3 Bin 500 kilometrelik yol kat ettiklerine dikkat çekerek; "Biz ülke genelinde seçim sloganımız olarak," Mart'ın Sonu Bahar"ı kullandık.Asla Unutmayın, "sizler için sorun olan, bizim de sorunumuz demek." Bu anlayışla talip olduğum Marmaris Belediye Başkanlığımda görev verdiğiniz takdirde, sorunların üstesinden birlikte geleceğiz.

Şimdi de partili partisiz tüm Marmaris Sakinlerini, 30 Mart Cumartesi günü Atatürk Meydanımızda saat 13.00'da gerçekleştireceğimiz seçim öncesi mitingimize davet ediyorum.

Gelin, baharı hep beraber karşılayalım! Mütevazı bir halk sanatçısı olan Onur Akın da dillerden düşmeyen şarkılarıyla mitingimize renk katacak."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:32 Kaynak: Bültenler

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