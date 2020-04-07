Marmaris Kaymakamı, Vefa Sosyal Destek ekibine kendi makam odasını verdi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Korona virüsü tedbir kapsamları Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek grubundan evlere hizmet 'in kapsamları vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda her geçen gün geliştiriliyor.



Bu bağlamda gönüllü öğretmenler, gönüllü imamlar ve devlet memurları kaymakamlık binasına sığmıyor.



Kaymakamlık binasında sosyal yardımlaşma vakfı ve vefa sosyal destek ekipleri için oda düzenlemeleri yapılıyor. Yeni odalar düzenlenene kadar da Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy odasında Vefa gönüllülerine yer açtı. Kaymakamlık makamında ki koltukları kaldırıp iki masa koyduran Kaymakam Aksoy çalışmaları da yakından takip ediyor.



Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy gün içinde ilçeyi dolaşarak sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde vatandaşları uyarıyor.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde de Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekibine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de destek verildi. Sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler 7 gün 24 saat hizmet veriyorlar. - MUĞLA