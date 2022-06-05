Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor

05.06.2022 11:01
Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke genelinde uygulanan "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke genelinde uygulanan "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme eğilimindekilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yaptı. İlçenin 5 farklı noktasında motorize ve devriye ekiplerinin yaptıkları uygulamada 1 saat içinde 500 araç kontrol edildi. Trafik ekipleri alkol, belge ve emniyet kontrolü, asayiş ekipleri ise GBT ve araç içi silah aramaları yaptı.

Uygulamalarda 18 alkollü araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 2 farklı suçlardan aranan şahıs yakalandı. Yetkililer 'Güven ve Huzur' uygulamalarının ilçe merkez noktaları ve kırsal mahallelerinde düzenli aralıklar ile devam edeceği bilgisini verdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor - Son Dakika

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