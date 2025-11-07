Marmaris'te 10 Kasım'da Atatürk'e Saygı Gecesi Düzenlenecek - Son Dakika
Marmaris'te 10 Kasım'da Atatürk'e Saygı Gecesi Düzenlenecek

07.11.2025 10:26
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, öğrencilere 10 Kasım'daki Atatürk'e Saygı Gecesi'ne davet ederek, bu özel günü anmanın önemini vurguladı. Ayrıca, tatil süresince çocuklar için düzenlenecek Çocuk Oyunları Şenliği hakkında bilgi verdi.

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, öğrencileri 10 Kasım'da yapılacak Atatürk'e Saygı Gecesi'ne davet ederek, "Tatilde olsak da 10 Kasım, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günümüzdür. Hepimiz için çok büyük anlam taşıyan bu günde, 09.05'te saygı duruşunda bulunmak, Atatürk'ün açtığı aydınlık yolu hatırlamak hepimizin görevidir" dedi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, bugün ara tatile girecek tüm öğrencilere başarı ve iyi tatil dileklerinde bulundu. Öğrencilerin tatili verimli ve keyifli geçirmelerini dileyen Ünlü, "Sevgili çocuklar, kısa ama güzel bir ara tatil dönemine giriyorsunuz. Hepinizin bu süreyi dinlenerek, oyun oynayarak, sevdiklerinizle vakit geçirerek değerlendirmenizi umuyorum" dedi.

"Ata'ya Saygı Gecesi'ne tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz"

Ara tatilin Atatürk'ü anma haftasına denk geldiğini hatırlatan Başkan Ünlü, öğrencilerin bu anlamlı günü unutmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Tatilde olsak da 10 Kasım, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günümüzdür. Hepimiz için çok büyük anlam taşıyan bu günde, 09.05'te saygı duruşunda bulunmak, Atatürk'ün açtığı aydınlık yolu hatırlamak hepimizin görevidir. Ayrıca 10 Kasım akşamı düzenleyeceğimiz Ata'ya Saygı Gecesi'ne tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz. Atatürk'ü anmak kadar, onu anlamak ve değerlerini yaşatmak da çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Tüm çocuklarımızı ücretsiz olacak şenliğe davet ediyorum"

Marmaris Belediyesi olarak çocukların tatil sürecine neşe katmak için özel bir program hazırladıklarını belirten Başkan Ünlü, 11-15 Kasım günleri arasında gerçekleşecek Çocuk Oyunları Şenliği'ne dikkat çekti. Ünlü, "Sizlerin mutluluğu ve gelişimi bizler için her zaman önceliklidir. Tatilde sizler için renkli, eğlenceli ve öğretici bir etkinlik hazırladık. 11-15 Kasım günleri arasında düzenleyeceğimiz Çocuk Oyunları Şenliği'nde bir araya gelecek, birlikte oyunlar oynayacak ve çok güzel anılar biriktireceğiz. Tüm çocuklarımızı ücretsiz olacak bu şenliğe davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

