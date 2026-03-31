24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda - Son Dakika
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası\'nda
31.03.2026 23:42
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası\'nda
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 1-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKELİ ATAK TÜRKİYE'DEN

10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.

24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

ORKUN'UN NEFİS ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA 

27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

MUTLAK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİK

33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.

İKİNCİ YARIDA GOLLE BAŞLADIK

A Milli Takımımız ikinci yarıya golle başladı. Mücadelenin 53. dakikasında Kenan'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Orkun topa vurarak kaleye yönlendirdi ve son dokunuşu Kerem yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

KOSOVA'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKELER

81. dakikada kaptırılan topta araya giren Florent Muslija’nın ceza yayı gerisinden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 87. dakikada ise Edon Zhegrova’nın getirdiği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Fisnik Asllani’nin sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24 YILLIK HASRET BİTTİ: DÜNYA KUPASI'NDAYIZ!

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız kazandı. Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, son olarak katılım gösterdiği 2002 Dünya Kupası'nın ardından 24 yıllık hasrete son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılım biletini aldı. Kosova ise Dünya Kupası hayallerine veda etti. 

DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİMİZ

Büyük özleme son veren millilerimiz, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak. Ay-yıldızlılar, grupta ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 

Son Dakika Spor 24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Yeşilyurt Murat Yeşilyurt:
    Tebrıkler Türkiye tebrıkler milli takım, bızım cocuklar 18 0 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    kerem ne gol attı be üfffff az kalsın ofsayt olacaktı güzelim gol, neyseee tebrikler 7 2 Yanıtla
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    Rıdvan dilemene neolmus öyle ya yüzü gözü şişmiş hasta falan mi acaba 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
