Marmaris'te 28 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te 28 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Mart saat 08.35 sıralarında Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Mart saat 03.10 sıralarında ise Gökçeburnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Mart saat 03.10 sıralarında ise Gökçeburnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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