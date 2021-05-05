Marmaris'te AK Parti İlçe Teşkilatı, aşı olacak vatandaşların ulaşımını sağlayacak - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşılama programına dahil olan kırsal mahallelerdeki vatandaşların hastaneye ulaşımına yardımcı oluyor.

AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı süreçte ilçeye uzak mahallelerde yaşayan ve aşı randevusu alan vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak için İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlattıklarını belirtti.

Bu doğrultuda vatandaşları hastaneye ücretsiz olarak götürdüklerini aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"İlk olarak Turgut Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Selimiye ve Orhaniye mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı da Marmaris Devlet Hastanesine götüreceğiz. Aşısını olan vatandaşlarımızı da evlerine ulaştıracağız. Tam kapanma sürecinde hizmetimiz aralıksız devam edecek."