Marmaris'te alevler çöplük mevkiine ilerliyor - Son Dakika
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Marmaris'te alevler çöplük mevkiine ilerliyor

23.06.2022 18:03

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangını rüzgarın da etkisiyle Çöplük mevkiine ilerliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangını rüzgarın da etkisiyle Çöplük mevkiine ilerliyor. Ekipler, yolun karşısındaki ağaçları ıslatıp tahkimat yaparak yangının ilerlememesi için uğraş veriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Değirmenyanı mevkiinden Çöplük mevkiine doğru ilerlemeye başladı. Yangının etkisiyle dumanlar altında kalan çöplük mevkii drone ile havadan görüntülenirken, Marmaris'in yeşil ormanları adeta dumanların içinde kayboldu. Yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun mücadele veren ekipler ise yolun karşısındaki ağaçları ıslatarak korumaya alırken, alevlerin geldiği yöndeki ağaçların bir kısmını ise devirerek tahkimat oluşturuyor. Ekipler, bu şekilde alevlerin önünü keserek yangının daha fazla ilerlemesini önlemek için uğraş veriyor.

(Akın Küçükkurt - Ali Gözeten - İHA)

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Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (2) Son dakika haberi: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (2)
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te alevler çöplük mevkiine ilerliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te alevler çöplük mevkiine ilerliyor - Son Dakika
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