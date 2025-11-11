Marmaris'te Ata'ya Saygı Gecesi Düzenlendi

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 87'nci yılında "Ata'ya Saygı Gecesi" düzenledi.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen "Ata'ya Saygı Gecesi" programında, resim sergisi, tiyatro gösterisi ve müzik dinletileri ile Ata'nın hatırası yaşatıldı.

Kültür ve Sanat Evi'nin öğrencilerinin Atatürk resimleriyle katkı sunduğu gecede, ilçeli sanatçıların hazırladığı Atatürk temalı resim sergisi büyük beğeni toplarken; öğrencilerin Atatürk'e yazdığı mektuplar da sergilendi.

Ayrıca, Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü öğrencileri ile Kültür ve Sanat Evi öğrencilerinin müzik dinletileri, programa katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğe Marmaris Belediye Başkan Vekili Hüseyin Süer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süer ile Başkan Yardımcıları Pelin Yaylalı Pala ve Tunç Telli, sergi açılışını gerçekleştirdikten sonra müzik dinletisiyle program devam etti.