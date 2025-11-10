Marmaris'te Atatürk'ün 87. Yılı Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Marmaris'te Atatürk'ün 87. Yılı Anma Töreni Gerçekleştirildi

10.11.2025 15:25
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar yarıya indirildi.

(MUĞLA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük'ün yanı sıra askeri erkan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakamlık, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan çelenk töreni saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Bu sırada gönder bayrağı yarıya indirildi. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Atatürk'ü anma programı Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreni ile devam etti. Buradaki programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi.

Kaynak: ANKA

