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Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı

15.12.2021 18:34
Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salına konularak geri itilen ve batmak üzere olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salına konularak geri itilen ve batmak üzere olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında can salı içinde sürüklenen kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-2 hücum botu' bölgeye yönlendirildi. Can salına yanaşan ekipler, batmak üzere olan 17 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen Suriye, Irak ve Burma uyruklu 3 çocuk ve 4 kadının da aralarında bulunduğu toplam 17 kaçak göçmen, kimlik tespiti ve doktor kontrolünden geçirildi.

TELEFON VE DEĞERLİ EŞYALARINA EL KONULDU

Yunan unsurlarınca cep telefonu ve değerli eşyaları alındıktan sonra geri itildiği öğrenilen kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Marmaris, Muğla, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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