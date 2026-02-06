Marmaris'te Fırtına ve Sel Sorunları - Son Dakika
Marmaris'te Fırtına ve Sel Sorunları

Marmaris\'te Fırtına ve Sel Sorunları
06.02.2026 02:39
Marmaris'te şiddetli fırtına ve sağanak yağış, kırsal mahallelerde su taşkınlarına yol açtı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle kırsal mahallelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak birçok noktada su taşkınlarına neden oldu, derelerin taşması sonucu bazı bölgelerde ulaşımda sürücüler zor anlar yaşarken, iş yerlerinde de hasar meydana geldi.

Marmaris'te aniden başlayan sağanak yağışta Bayır, Osmaniye, Orhaniye, Söğüt ve İçmeler mahallelerinde derelerin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Bazı bölgelerde araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü, mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

AFAD ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler, kırsal mahallelerde su tahliyesi çalışmalarını başlattı. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve olası riskleri azaltmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

MERKEZDE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Öte yandan ilçe merkezinde de fırtına etkisini gösterdi. Yalancıboğaz yolunda bir ağaç devrilmesi sonucu yol kısa süreliğine kapandı. Barlar Sokağında bulunan bir işletmenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

'DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN UYARISI'

Yetkililer, bölgede yağış ve fırtınanın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dere yataklarından ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA

