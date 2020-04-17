Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan pidesini her aileden bir kişi alabilecek - Son Dakika

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede fırınlarda bekleme noktaları oluşturulması ve ramazan pidesini her aileden bir kişinin alması kararlaştırıldı.

Marmaris Kaymakamlığı, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla alınan yeni kararları açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurulun, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştüğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, ramazan pidesini fırınlardan her aileden bir kişinin alabileceğine karar verildiği bildirildi.

Yoğunluk oluşmaması için bu kararın alındığı aktarılan açıklamada, "Fırın önlerinde 60 santimetre çapında kırmızı zemin üzerine beyaz yazıyla 'Burada bekleyiniz' uyarı levhasının ikişer metre mesafe olacak şekilde yapıştırılması, sorumluluğun ekmek fırınlarında olduğu bildirilerek kolluk kuvvetlerince denetlenmesine karar verildi. Karar sesli anons sistemiyle de duyurulacak." ifadelerine yer verildi.