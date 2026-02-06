Marmaris'te Öğretmen ve Öğrenciler İdari İzinli - Son Dakika
Marmaris'te Öğretmen ve Öğrenciler İdari İzinli

06.02.2026 15:16
Yağış ve fırtına nedeniyle Marmaris'te okula gidemeyen öğretmen ve öğrenciler idari izinli sayıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağış ve fırtına nedeniyle okula gidemeyen öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Bayır ve Osmaniye mahallelerinde olumsuzluklar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Şubat'ta yaşanan olumsuzluklar sebebiyle söz konusu mahallelerde okula gidemeyen öğretmen ve öğrencilerin bugün idari izinli sayıldığı ifade edildi.

Osmaniye Mahallesi'ndeki su kesintisi hakkında bilgi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İçme ve kullanma suyu şebekesinde sel nedeniyle meydana gelen hasar ve buna bağlı yaşanabilecek su kesintileriyle ilgili olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

