Marmaris'te yaz havasında plaj ve havuz keyfi - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ekim ayında güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler ve vatandaşlar, serinlemek için gittikleri plaj ve otellerin havuz başarında renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris'te ekim ayının ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 34, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü ilçe merkezinde, turistleri ve vatandaşlar denize girdi. Plajlar ile otellerin havuz başlarında renkli görüntüler oluştu. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkiine kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı ücretli ve halk plajında öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. Kimileri uzandıkları şezlonglarında güneşlenerek bronzlaşmaya çalışırken, kimileri ize kitap okuyup denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Plajda yürüyenler ve denizde oyunlar oynayıp yüzenler güzel havanın tadını çıkardı. Otellerin havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Çoğunluğu İngiliz turistler, havuz başlarında çocuklarıyla birlikte güneşlendi.İki yıl önce emekli olduktan sonra İstanbul'dan gelip Marmaris'e yerleşen Çetin ve Leyla Timur çifti, ilçenin havasının çok güzel olduğunu, neredeyse her gün halk plajına gelerek deniz ve güneşin keyfini çıkardıklarını söyledi.