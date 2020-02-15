Masa tenisi turnuvasında büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Masa tenisi turnuvasında büyük başarı - Son Dakika Spor

Masa tenisi turnuvasında büyük başarı

6 saat önce

Bilecik'te düzenlenen 'Okullararası Yıldız Masa Tenisi Turnuvasında' Pazaryeri'ndeki öğrenim gören öğrenciler büyük başarı gösterdi.

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Bilecik'te düzenlenen 'Okullararası Yıldız Masa Tenisi Turnuvasında' Pazaryeri'ndeki öğrenim gören öğrenciler büyük başarı gösterdi.


Yapılan turnuvada dereceye giren Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyunu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yaptıkları karşılaşmalarda iyi oyun sergileyerek turnuvada iyi sonuçlar aldı. Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Arda Kaçmaz, Ahmet Göl, Hüseyin Yiğit Koç, turnuvada erkekler dalında erkekler 2'inci oldular.


Şehit Zafer Koyunu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Elsem Nisa Ellez, Sümeyye Özküçük, Feyza Kuyucu Kızlar dalında kızlar 2'ncisi olurken, Yunus Eren Şirin, Arda Can Üründül, Mustafa Naz, erkekler dalında erkekler 4'üncüsü oldular.


Masa tenisi antrenörü Levent Üstün, öğrencilerin Bilecik'te yapılan okullar arası 'Yıldız Masa Tenisi Turnuvasında' iyi bir mücadele ederek güzel bir sonuç elde ettiklerini söyledi.


Şehit Zafer Koyunu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İslam Özkul ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Bilal Çoğul dereceye giren öğrencileri tebrik ettiler. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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