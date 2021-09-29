MASAL İSTANBUL FESTİVALİ, 'SUYLA GELEN MASALLAR' TEMASIYLA KÜÇÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI - Son Dakika

? Küçükçekmece Belediyesi'nin Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği Masal İstanbul Festivali, 'Suyla Gelen Masallar' temasıyla Küçükçekmece'de başladı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Masal İstanbul Festivali'nin açılış töreni 'Suyla Gelen Masalla' temasıyla Osmanlı Kibrit Fabrikası'nda (Kibrithane) gerçekleşti. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'su' konulu festivalde Türk, Alman, Macar ve Filistinli alanında uzman masal anlatıcıları konuk oldu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Festival Yönetmeni Güney Özkılınç'ın katıldığı festival, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi Sanat Yönetmeni Nazlı Çevik Azazi sahnede masal anlattı. Kendisine müzisyenler Faysal Macit ve Yohan Beller, enstürmanlarıyla eşlik etti. Masalların arsından sahne alan 'Ezginin Günlüğü?, misafirlere renkli anlar yaşattı.

'GELENEKSEL BİR HALE GETİRECEĞİZ'

Başkan Çebi, 'Bu geleneksel hale gelecek olan bir festival. Biz kendi süremizde bunu devam ettireceğiz. Masal, bizim kültürümüzde de çok önemli bir yere sahip. Sanatın çok önemli bir parçası. Seçim döneminde, Küçükçekmece'yle ilgili daha önce tespit etmiş olduğum bir eksikliği tamamlamaya çalışıyorum. Küçükçekmece'de eksik olan kültür, sanat ve edebiyattı. Masal da bunlardan bir tanesi. Tabii ki tiyatro, sinema, güzel sanatlar da var bunların içinde ama masalla birlikte çalışmalarımızı taçlandırmaya çalışıyoruz' dedi.

Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Masal kamyonumuz var. Mahallelerimizi geziyor. Çocuklarımızın ayağına gidiyor ve onlara profesyonel masal anlatıcılarıyla birlikte hikayeler, masallar anlatıyoruz. Çok da ilgi görüyor.'

'SUYUN KIYMETİNİ BİLELİM, DİRİLTİCİ ÖZELLİĞİNİ HATIRLAYALIM İSTEDİK'

Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi Sanat Yönetmeni Nazlı Çevik Azazi, bu yıl 'su' temasının ele alınmasıyla ilgili, 'Temamızı 'su' olarak seçtik. Küçükçekmece bölgesinde su elementi, yoğun bir şekilde gözümüze çarpıyor. Su, yaşamın kaynağı. Su yeniden dirilmenin, yeni hayatların başlangıcı. Yeni olanın başlangıcı. Suyun kıymetini bilelim, diriltici özelliğini hatırlayalım diye özellikle bu temayı seçtik. Dünya halklarının anlattığı çok güzel masallar var. Bu masalların içinden çok güzel sular geçiyor. Su farklı formlarda, farklı suretlerde masalın içinde karşımıza çıkıyor. Nerede olursa olsun hep bir yenilenmeyi barındırıyor. Bizim bu sene özellikle dikkat çekmek istediğimiz nokta, artık yenilenmek gerektiği. Yenilenelim, yeni olalım ve yeni bir başlangıç yapalım? diye konuştu.

FESTİVAL 6 GÜN SÜRECEK

İlçenin çeşitli noktalarında sürecek festival, 3 Ekim'de Sanat İstanbul Gösteri Merkezi bahçesinde düzenlenecek kapanış pikniği ile sona erecek.