Kültür Sanat

Masal Şatosu Müzikali Yarın Sahnelenecek

04.01.2026 20:31
Samsun Devlet Opera ve Balesi, çocuklara yönelik hazırlanan "Masal Şatosu" müzikalini yarın minik izleyicilerle buluşturacak.

Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

"Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu alan ve 14 şarkının yer aldığı eser, Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahnede olacak.

Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzası taşıyor.

"Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu şöyle:

"Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı, prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkar."??????

"Masal Şatosu" müzikali, yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA

