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Masallardan Geriye Kalan Filmi

49 dakika önce

Masallardan Geriye Kalan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Masallardan Geriye Kalan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Masallardan Geriye Kalan Filmi, System.String[]
Üniversitede doçentlik yapan Evren ve yüksek lisans öğrencisi Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen aşkı konu edinen filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği filmin başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal yer alıyor.


Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu
Senaryo: Mustafa Uğur Yağcıoğlu
Oyuncular: Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Masallardan Geriye Kalan
Yapımcı Firma: MinT Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MinT Prodüksiyon
Vizyon Tarihi: 14.02.2020

Masallardan Geriye Kalan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Evren, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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