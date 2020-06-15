"Maske takın, süre tutun, sınavın provasını evde yapın"

Koronavirüs salgını nedeniyle tarihi değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'na (YKS) girecek adaylara hazırlık sürecinde ve sınav sırasında tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Hazırlık sürecinde öğrencilerin, sınavda giyecekleri kıyafetlerle süre tutarak ve maske takarak sınavdaymış gibi deneme çözmeleri, sınav sürecinin provası olur ve sınav kaygısını azaltır." dedi.

Pandemi koşulları nedeniyle yaşanan belirsizliğin ardından 27-28 Haziran'da yapılacağı açıklanan YKS yaklaşırken üniversite adayları, hayatlarının sınavına bu yıl virüs salgını gölgesinde hazırlanıyor. Uzmanlar, bir yandan pandemi şartları bir yandan da daralan zamanın, öğrencilerin daha fazla kaygılanmasına neden olduğunu belirtiyor. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, yoğunlaşan kaygı ve endişenin sınav hazırlığını olumsuz etkilememesi için adaylara tavsiyelerde bulundu.

"BELLİ SEVİYEDEKİ KAYGI OLUMLUDUR"

Öğrencilerin hazırlık sürecinde kendini yetersiz hissetme, başaramayacaklarına yönelik korku, tedirginlik, sınavın kötü geçeceğine dair olumsuz düşünceler, huzursuzluk, yeme düzeninde bozulmalar gibi sorunlar yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Koçkar, belli bir seviyede kaygının öğrencileri harekete geçirerek olumlu bir rol oynadığını ancak bu kaygının baş edilemeyecek düzeyde olmasının sadece sınav sürecini değil, aynı zamanda günlük hayatı da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Öğrencilerin daha önceki olumsuz tecrübelerine odaklanmak yerine, sınava yönelik olumlu ve motivasyonlarını yükselten düşüncelerini çeşitlendirmeye çalışmasının yararlı olacağını vurgulayan Prof. Dr. Koçkar şunları söyledi: "Adaylar, 'Matematik çok zorlandığım bir ders olmasına rağmen, düzenli çalışarak netlerimi artırdım' örneğindeki gibi başarılı oldukları deneyimlerini gözden geçirebilir. Öğrenciler, tüm dikkatlerini bedenlerine vererek, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi fiziksel belirtilere odaklanmamalı. Bu belirtilere odaklanmak, stresle başa çıkmalarını zorlaştırır. Bu süreçte gevşeme egzersizleri yapmak, kısa molalar vermek, sınav kaygısı ve stresiyle başa çıkmalarını kolaylaştıracaktır. Kaygı eğer başa çıkılamayan ve günlük hayatı etkileyen bir boyuta ulaştıysa mutlaka en kısa zamanda bir uzmandan destek alınması, bu süreci yönetebilmek adına yararlı olacaktır."

"SINAVDA GİYECEĞİNİZ KIYAFETLERLE SÜRE TUTARAK PROVA YAPIN"

Sınava kadar olan süre içerisinde öğrencilerin öncelikle konu eksiklerini tamamlamaya yönelik bir plan oluşturması gerektiğini belirten Prof. Dr. Koçkar, hazırlık sürecine dair öğrencilere şu önerilerde bulundu: "Sınavda giyecekleri kıyafetlerle süre tutarak ve maske takarak sınavdaymış gibi deneme çözmeleri, sınav sürecinin provası olur ve sınav kaygısını azaltır. Bu süreçte öğrencilerin, sınavın açıklanan tarihte yapılacağı gerçeğini kabul edip, bu durumu göz önüne alarak çalışma süreçlerini planlamaları yararlı olacaktır. Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koymaları önem taşımaktadır. Unutmamalıdır ki gerçekçi olmayan hedefler motivasyonu olumsuz etkiler."

SINAV ANINDA KONSANTRASYON NASIL SAĞLANMALI?

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Öğrencilerin, sınavda bir miktar heyecan ve stres belirtisi yaşaması beklenen bir durum. Sınav başarısını etkileyen birçok farklı faktör vardır ve sınav esnasındaki konsantrasyon bunların başında gelir." dedi ve ekledi: "Her öğrencinin dikkat süresi birbirinden farklıdır ancak çeşitli yöntemlerle bu dikkat süresi artırılabilir. Soruları okurken çok hızlı veya çok yavaş okumak, soruyu anlayıp doğru cevaplanmasını zorlaştırabilir. Her öğrencinin dikkati sınav sürecinde dağılır, bu gayet normaldir. Öğrenciler dikkatlerinin dağıldığını hissettiklerinde, bir yudum su içmek veya birkaç derin nefes almak gibi çok kısa molalar verebilir. Sınav esnasında yapamayacakları sorularla vakit harcamak yerine, dikkatlerini yapabilecekleri sorulara yönlendirmeli, daha sonra zorlanacaklarını düşündükleri sorulara yönelmeliler. Ayrıca sınav öncesinde güvendikleri bir rehber öğretmen veya öğretmenle bireysel sınav stratejilerini geliştirmeleri de çok yararlı olur. Böylelikle sınav anında zamanı etkili kullanarak konsantrasyonlarını artırabilirler."