Maskeler virüslere karşı daha etkili hale geliyor

Viral risklere karşı koruyan maskeler daha etkili duruma geldi. Türk mühendislerin tasarladığı elektrospining cihazı ile üretilen nanofiber membranların, maske yapımında kullanılmasıyla etkili korunma sağlanıyor.



Çin'in Vuhan kentinden bir çok ülkeye yayılan koronavirüs endişesi, insanlarda tıbbi maske ihtiyacı oluşturdu. Viral risklere karşı koruma sağladığı düşünülen maskelerin virüslere karşı gerçekten kalkan olup olmadığı tartışılıyor. Piyasada kullanılan maskelerin çoğu virüslere karşı değil, havada asılı partiküllere karşı koruyucu etki sağlayan işçi maskeleri olarak adlandırılıyor.



Viral risklere karşı kolay kullanım yoluyla korunma ihtiyacından dolayı harekete geçen Inovenso firması, maske üretiminde kullanılmak üzere nanofiber membran üreten elektrospining cihazını tasarladı. Cihazla nanolif kaplama işlemi yapılarak maskelerde kullanılan kumaşların özellikleri çok daha ileri boyutlara taşınmış oluyor.



"Virüslere karşı etkin koruma sağlanıyor"



Nanoliflerin nano çapta, yüzey alanlarının çok yüksek ve gözenekli yapıya sahip olan ince membranlar olduğunu söyleyen firmanın kurucu ortağı Talha Uzuner, "Bu membranların gözenek çaplarını kontrol ederek virüslerin ve bakterilerin membranların karşı tarafına geçmesini engelliyoruz" dedi.



Uzuner, üretilen membranların maske formunda kullanılmasıyla piyasadaki diğer maskelere göre daha etkili bir koruma sağlandığını belirterek "Ürettiğimiz membranı maskede kullanılan kumaşların arasına yerleştirerek, daha etkin bir koruma elde ediyoruz. Membranla güçlendirilmiş maskeler yüzde 99,5'lik partikül tutma özelliğiyle içerisindeki nanofiberler çapları itibariyle virüsleri geçirmiyor" diye konuştu.



"Maske üreten işletmelerin kullanmaları avantaj sağlayacaktır"



Nanofiber membran ile oluşturulmuş maskelerin virüs geçirmeme özelliğinin yanında rahat hava alabilme gibi bir çok konfor sunduğundan bahseden Uzuner, " Türkiye'de yerli olarak ürettiğimiz nanofiber membranla kaplanmış kumaşı, filtre imalatçısı veya maske üreten işletmelerin kullanmaları piyasa açısından oldukça avantaj sağlayacaktır" diye konuştu.



Bir çok ülkeden talep alınıyor



Nanofiberleri üreten ündüstriyel ölçekli cihazları imal ediyoruz. Günümüzdeki sıkıntılılı hale gelen koronavirüsü vakaları sebebiyle bize çok sayıda talep geliyor. Bugün ABD'de Chicago'dan bir firma başlangıçta 100 bin mertekare, devamında ise 1 milyon metrekare olmak üzere kumaş siparişinde bulundu. Üretmiş olduğumuz bu kumaşların maskelerde kullanılması virüsleri engellemede oldukça verimli olacaktır" dedi.



Cihaz ile ilgili teknik bilgi veren firmanın Ar-Ge Mühendisi Ertuğrul Bülbül, "Cihazda 56 iğne ucu (Nozzle) kullanabiliyoruz. Hazırlamış olduğumuz bileşenlerle polimer çözeltisini sistemdeki iğne uçlarına aktarıyoruz. Bir toplayıcı ile iğne uçlarının bulunduğu mesafede bir elektrik alanı oluşturuyoruz. İğne uçlarından çıkan polimer çözeltisi dönerek belirlenen alana kaplama yapılarak nanofiber üretiyoruz" şeklinde konuştu.



2010 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle elektrospining teknolojisi üzerine çalışmak üzere kurulan Inovenso, 2017 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen 'İşlevsel Nano Parçacık İçeren İyileştirilmiş Nanolif Esaslı Yüz Maskesi Geliştirilmesi' projesini hayata geçirdi. Firmanın ürettiği cihazlar 30 ülkede aralarında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün bulunduğu 300 üniversite ve kuruluşlar tarafından kullanılıyor. - İSTANBUL