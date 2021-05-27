Maski, dron destekli kaçak su tespiti yapıyor - Son Dakika

Maski, dron destekli kaçak su tespiti yapıyor

27.05.2021 16:09
Maski, dron destekli kaçak su tespiti yapıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı ekipleri Malatya'da kaçak su kullananlara göz açtırmıyor.

MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, usulsüz su kullananları tespit etmek için aralıksız çalıştıklarını ifade ederek, kaçak su tespit ekiplerinin, dron destekli arama ve tarama faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

MALATYA GENELİNDE DENETİM YAPILIYOR

Kaçak su kullanımına ilişkin bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarımsal sulamada büyük oranda artış yaşanmaktadır. Bu dönemde içme suyu bakımından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla kaçak su denetimi çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çalışmalarımızın temel amacı kacak ve usulsüz su kullanımlarının önüne geçerek vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyunu sağlamaktır. Kaçak su denetimleri vatandaşlarımızın faydasına olacaktır.Vatandaşlarımız da ALO 185 Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere usulsüz su kullananları ihbar edebilirler. İhbarda bulunan vatandaşlarımızın telefonları bizde saklı kalacaktır. Bu konuda herhangi bir tereddütleri olmasın. Çalışmalar kapsamında Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz usulsüz su kullananları tespit etmek amacıyla dron destekli çalışıyor. Günlük üç ekibimiz merkez ve kırsal ilçelerde denetim yapmaktadır. Denetimler sonucunda, usulsüz su kullanımı tespit edildiğinde yasal işlem başlatılmaktadır. MASKİ Tarifeler Yönetmeliği Kaçak Su başlıklı 35. Maddeye istinaden cezai işlem uyguluyoruz" dedi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Vatandaşları kaçak su kullanımı konusunda hassas davranmaya davet eden MASKİ Genel Müdürü Karataş, kaçak su kullanımının para cezasının yanı sıra hapis ile de cezalandırıldığının altını çizdi. Karataş, "Kaçak su kullananlar, diğer vatandaşlarımızın hakkını gasp etmektedir. Toplumun tamamının yararlanacağı bir hak, bir kul hakkı niteliğindeki suyun bedelinin hizmetin devamı için ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca suyun adil bir şekilde paylaşımı için herkesin abone olması, kayıt dışı kullanımların olmaması ve suyun israf edilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan abonelik yaptırmadan kaçak su kullanmak suçtur. Türk Ceza Kanununun 5237 Sayılı Kanun 163.maddesi gereğince; kaçak su kullanan kişiler hakkında idari para cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı belirtilmektedir" diye konuştu.

İHBAR EDİN

Usulsüz su kullananlara yönelik başlatılan çalışmalara vatandaşların destek vermesi gerektiğini söyleyen Karataş, "Kaçak tespit çalışmalarımız vatandaşlarımızın faydasına olacak. Kaçak su kullanımı konusunda vatandaşlara da önemli görevler düşmektedir. Kaçak su kullananları tespit eden vatandaşlarımızın, ALO 185 Çağrı Merkezimizi arayarak ihbar etmesi bir vatandaşlık görevidir. Kurum olarak bu işin önüne geçmek için kararlıyız. Abonesiz su kullananlar en kısa sürede kurumuza gelerek abonelik işlemlerini yaptırsınlar" dedi.

Maski, dron destekli kaçak su tespiti yapıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yaşar Karataş, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Maski, dron destekli kaçak su tespiti yapıyor - Son Dakika


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