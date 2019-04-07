Son Dakika Haberleri: Maslak'taki Feci Kazanın Zanlısı Hakim Karşısına Çıktı

Maslak'taki Feci Kazanın Zanlısı Hakim Karşısına Çıktı

52 dakika önce

Maslak'ta makas atarak ilerlerken emniyet şeridindeki bir araca çarpan ve 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı.

Maslak'taki Feci Kazanın Zanlısı Hakim Karşısına Çıktı, System.String[]
Maslak'ta makas atarak ilerlerken emniyet şeridindeki bir araca çarpan ve 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Sanık, olay günü alkollü olmadığını söyleyerek beraatını talep ederken, feci kazada hayatını kaybeden Muhammet Tansu Geyik'in ailesi ise sanığın tutuklanmasını istedi.

TEM Otoyolu Okmeydanı Taksim bağlantı yolu girişi Hasdal mevkiinde 25 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen kazada, makas atarak ilerleyen sürücü Mert A. emniyet şeridinde duran araca çarpmıştı. Kazada emniyet şeridindeki sürücü Muhammet Tansu Geyik hayatını kaybetmişti.

Kameralara yansıyan feci kazanın ardından hazırlanan iddianamede, Mert A.'nın makas atarak trafikte ilerlerken Muhammet Tansu Geyik'in emniyet şeridindeki aracına çarptığı ve yaşanan kaza sonucu Geyik'in hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İddianamede, şüpheli Mert A.'nın birinci dereceden asli kusurlu olduğu ve olay anında alkollü olduğu kaydedilerek 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada olay günü makas atarak ilerleyen tutuksuz sanık Mert A. ile hayatını kaybeden Muhammet Tansu Geyik'in babası ve annesi ile yakınları hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Sanık beraatını istedi

Mahkeme başkanı tarafından söz verilmesi üzerine savunma yapan Mert A., olay günü TEM'de sol şeritte önündeki aracı sollayarak orta ve sağ şeride geçtiğini, önündeki araçların yavaşlaması üzerine kazaya sebebiyet vermemek için sağ tarafına bakarak emniyet şeridine geçtiğini ifade etti. Hızının 100 kilometre civarında olduğunu söyleyen sanık Mert A., olay günü alkollü olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Sanığın savunmasının ardında duruşmada kazada hayatını kaybeden Tansu Geyik'in annesi dinlenildi. Anne Neriman Geyik, sanığın tutuklanarak yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı: "Emniyet şeridine o şekilde girilmesi ölüme sebebiyet verir"

Müşteki avukatı ise sanık avukatının beyanlarına katılmadığını söyleyerek "Sanık trafik kurallarını hiçe sayarak, yolda makas atmış ve kamyonu sollamak istemiştir. Orada herkes olabilirdi. Emniyet şeridine o hızla girilmesi ölüme sebebiyet verir. Bu bir kasıttır. Burada alkollü olsa da olmasa da kastı etkileyen bir durum yoktur" dedi.

Müşteki avukatı suçun katalog suç olduğunu söyleyerek sanığın tutuklanması gerektiğini ifade etti.

Müşteki avukatının ardından taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı kolluk kuvvetleri tarafından tutulan kaza tespit tutanağında sanığın ve hayatını kaybeden sürücünün kusurlu olduğunun belirtildiği, bilirkişi raporunda ise sanığın asli ve tam kusurlu olduğu hayatını kaybeden sürücünün ise kusursuz olduğunun tespit edildiği aktardı. Cumhuriyet savcısı raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini ve rapor istenmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanığın tutuklanması yönündeki taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

Sanığın tutuklanması talebi reddedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasına karar verdi. Sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:02 Kaynak: İHA

Maslak, 3. Sayfa
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