Massey Ferguson, MF 7719 S modelini güçlendirdi - Son Dakika

Massey Ferguson, MF 7719 S modelini güçlendirdi

Massey Ferguson, beğenilen 'MF 7719 S" traktörünün "NEXT Edition" özelliğiyle güçlendirilmiş yeni modelini tanıttı.

Massey Ferguson, MF 7719 S modelini güçlendirdi, System.String[]

Massey Ferguson, beğenilen 'MF 7719 S" traktörünün "NEXT Edition" özelliğiyle güçlendirilmiş yeni modelini tanıttı.

AGCO'nun dünya çapında markası olan Massey Ferguson, beğenilen 'MF 7719 S' traktörünün 'NEXT Edition' özelliğiyle güçlendirilmiş yeni modelini tanıttı. '2019 Yılının Makinesi' ödülüne layık görülen ve markanın en popüler modellerinden biri olan 'MF 7719 S Dyna-VT traktörü, 'NEXT Edition' özelliği ile tarım üreticilerine çok daha güçlü bir performans imkanı veriyor. Tanıtımın gerçekleştirmesinin ardından traktör yeni özelliği ile 14 Eylül'de satışa sundu.

Verilen bilgiye göre, NEXT Edition sürümü, Massey Ferguson'un MF 7700 S Exclusive paketi öğelerini, özel ve ayırt edici bir görünümle tamamlanan daha fazla performans ve konfor artırıcı özelliklerle birleştiriyor. Bu paket kombinasyonu, özellikle karma ve tarla tarımı yapan çiftçiler ve tarımsal müteahhitler için üretkenliği artırmakta rakipsiz performans seviyeleri sağlıyor.

"Tarım üreticilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirdik"

Massey Ferguson Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Pazarlama Direktörü Francesco Murro, yeni modele ilişkin, "Büyüyen 180-200 hp segmentindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve ayrıca tercih ettikleri opsiyonlara, donanımlara ve şanzıman seçeneklerine bakarak bu traktörü şekillendirdik" dedi.

Modelin '2019 Yılının Makinesi' ödülünü aldığını hatırlatan Murro, "Bu başarılı modeli kutlamak için, çiftçilerin ihtiyaçlarını gerçekten çekici bir paketle karşılamaya karar verdik. NEXT Edition modeli, gelecekteki müşterilerimizi, zirai işlerini halletmek için NEXT performans seviyesine ve doğrudan güvenilirliğe götürüyor. Onlara ödedikleri paranın karşılığını en iyi şekilde sunmak istiyoruz.Yeni özellik, hem traktör içine hem de dışına farklı ve özel bir dokunuş katıyor. NEXT Edition modelleri, ikonik MF kırmızı renginde, ancak standart olarak ayırt edici siyah ızgaralarla birlikte geliyor. Daha fazla ayrıcalık arayanlar, aynı fiyata tam siyah bir dış görünüm de seçebiliyorlar" diye konuştu.

AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, yeni özellikli traktör hakkında şöyle konuştu, "MF 7719 S Dyna VT Next Edition, Türkiyede de yüzde 60'ın üzerindeki pazar payına sahip olduğumuz bu segmentteki markamızın liderliğini ve pazardaki başarısını daha da perçinleyecektir. Bu model grubu ile profesyonel çiftçileri, tarımsal müteahhitleri ve kapasitesini arttırmak isteyen çiftçileri hedefliyoruz. Bununla beraber 300 HP gibi üst segment traktörlerin özelliklerini genlerinde barındıran orta üst segmentin lideri bir ürün serisidir. Ödüle layık olmasında da en büyük etkenlerin başında bu geliyor.

İşletme maliyetini düşürüyor, tarlada ve yolda mükemmel performans gösteriyor

Verilen biliye göre, MF 7719 S NEXT Edition Modeli, son teknoloji Dyna-VT CVT şanzımanla donatıldı. Karma çiftçilikten tarla tarımına ve tarımsal müteahhitliğe kadar tarım profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanan bu yeni traktör, nihai verimlilik ve düşük işletme maliyetleri sağlamak için basit, güvenilir teknolojiler kullanıyor. Güçlü çekiş ve kaldırma kapasiteleri ile yüksek verimli NEXT Edition modeli, mükemmel yakıt ekonomisi, uzun servis aralıkları ve işletme maliyetlerini düşüren düşük bakım gereksinimleri ile tarlada ve yolda iyi performans gösteriyor.

Yeni özellikli traktörler, mevcut 'Exclusive' paket özelliklerini daha da artırıyor. Kapalı devre 110 litre/dak hidrolik akış, dört elektronik spool valf, mekanik kabin süspansiyonu, Multipad kumanda kollu Command Control Kolçağı, hız sabitleyici ve debriyaj etkisi gibi mevcut özelliklere ilaveten ayrıca Quadlink ön aks süspansiyonu, otomatik klima, elektrikli buz çözücülü ve ayarlamalı aynalar ve tüm traktör kontrollerini ve hassas tarım işlevlerini yönetmek için Datatronic 5 terminali ile birlikte geliyor. Ayrıca, makinenin çalışma süresini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için standart olarak dahil edilen 3 yıllık abonelikle MF Connect telemetri ile birlikte sunuluyor. Bu özelliklerin yanı sıra, NEXT Edition modelleri, konfor, çalışma ve performansı iyileştirmek için daha fazla otomasyon ve gelişmiş özelliklerle donatılıyor. - İSTANBUL

Massey Ferguson, MF 7719 S modelini güçlendirdi
Massey Ferguson, MF 7719 S modelini güçlendirdi

Traktör, Tarım, Eylül, HP, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Massey Ferguson, MF 7719 S modelini güçlendirdi - Son Dakika Ekonomi

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