Cemre Uyanık, MasterChef All Star\'a veda etti

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç arasında yaşanan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

2 KEZ DÜELLO YAPTILAR

Yarışmacılar ilk etapta torik ve meyan kökü kullanarak en lezzetli ve yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı.İkinci etapta ise Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı yapıldı. Kıvanç ve Esra daha yüksek puan alarak MasterChef All Star'a bir hafta daha devam etmeyi garantiledi. Cemre ve Dilara ise ikinci etabın sonunda şeflerden aynı puanı alınca aralarında bir kez daha düello yapılarak Somer Sivrioğlu'nun imza yemeğini yaptılar. Oyunların sonunda ise şeflerden en düşük puanı alan Cemre, yarışmaya veda etti.

Finalist adaylarından gösterilen Cemre Uyanık, 2019 yılında yarışmada birinci olmuştu.