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Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti - Son Dakika
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Cemre Uyanık, MasterChef All Star'a veda etti

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümümde Dilara, Esra, Cemre ve Kıvanç arasında eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan eski şampiyon Cemre elendi.

11.12.2023 - 08:01,  Güncelleme: 08:31
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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç arasında yaşanan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

2 KEZ DÜELLO YAPTILAR

Yarışmacılar ilk etapta torik ve meyan kökü kullanarak en lezzetli ve yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı.İkinci etapta ise Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı yapıldı. Kıvanç ve Esra daha yüksek puan alarak MasterChef All Star'a bir hafta daha devam etmeyi garantiledi. Cemre ve Dilara ise ikinci etabın sonunda şeflerden aynı puanı alınca aralarında bir kez daha düello yapılarak Somer Sivrioğlu'nun imza yemeğini yaptılar. Oyunların sonunda ise şeflerden en düşük puanı alan Cemre, yarışmaya veda etti.

Finalist adaylarından gösterilen Cemre Uyanık, 2019 yılında yarışmada birinci olmuştu.

MasterChef All Star'da veda eden isim Cemre oldu
MasterChef All Star'da veda eden isim Cemre oldu
Cemre Uyanık, MasterChef All Star\'a veda etti
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: eyvahhh ne yapacağız şimdi :) heyy allahım yaa nelerle meşgul oluyoruz gülüyorum ağlanacak halimize Yanıtla 15 8

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