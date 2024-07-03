Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert\'in çeyrek finali getiren dokunuşu

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kalecimiz Mert Günok da yaptığı önemli kurtarışlarla turu getiren isimlerin başında geldi.

AVUSTURYALILARA GEÇİT VERMEDİ

Merih Demiral, attığı 2 golle takımımızın yıldızı olurken, kalecimiz Mert Günok da yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu. Mert, Avusturyalı futbolculara geçit vermeyerek rakibimize adeta saç baş yoldurdu.

SON DAKİKADA TURU GETİREN KURTARIŞ

Kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynayan tecrübeli eldiven, 90+4. dakikada Christoph Baumgartner'in kafa vuruşunda harika bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi ve topu kornere çelmeyi başardı. Mert, son dakikadaki bu kurtarışıyla millilere turu getirdi.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Mert Günok, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mert Günok karşılaşmayla ilgili, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Tecrübeli file bekçisi ayrıca, 'Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz" dedi.