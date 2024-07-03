Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert'in çeyrek finali getiren dokunuşu - Son Dakika
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Spor

Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert'in çeyrek finali getiren dokunuşu

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 2 gol atan Merih Demiral'ın yanı sıra kalecimiz Mert Günok da yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Mert, özellikle 90+4. dakikada yüreklerin ağza geldiği pozisyonda yaptığı kurtarışla millilere turu getiren isim oldu.

03.07.2024 00:21
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kalecimiz Mert Günok da yaptığı önemli kurtarışlarla turu getiren isimlerin başında geldi.

AVUSTURYALILARA GEÇİT VERMEDİ

Merih Demiral, attığı 2 golle takımımızın yıldızı olurken, kalecimiz Mert Günok da yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu. Mert, Avusturyalı futbolculara geçit vermeyerek rakibimize adeta saç baş yoldurdu.

Yürekler ağza geldi! İşte Mert'in çeyrek finali getiren kurtarışı

SON DAKİKADA TURU GETİREN KURTARIŞ

Kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynayan tecrübeli eldiven, 90+4. dakikada Christoph Baumgartner'in kafa vuruşunda harika bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi ve topu kornere çelmeyi başardı. Mert, son dakikadaki bu kurtarışıyla millilere turu getirdi.

Yürekler ağza geldi! İşte Mert'in çeyrek finali getiren kurtarışı

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Mert Günok, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mert Günok karşılaşmayla ilgili, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Tecrübeli file bekçisi ayrıca, 'Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz" dedi.

Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert\'in çeyrek finali getiren dokunuşu

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Mert Günok, Avusturya, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert'in çeyrek finali getiren dokunuşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • agrasif laz: HAYATİNİN KURTARİSİNİ YAPMİS ALLAHİNA KURBAN MERT 84 0 Yanıtla
    Erkan Ölmez: Bir ara burada Mert’e laf söyleyenlere gelsin sesleri çıkmıyor son maçlarda 0 0
  • ibrahim kocapinar: Resmen maçı kurtardı gerek son dakika gerek maç boyu. Helal olsun hepsine 63 1 Yanıtla
  • Aa: taffarelin arsenal karşısındaki kurtarısi geldi lan aklıma 54 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: tebrikle TURK milli takımı cani gönülden kutluyorum .ne mutlu TÜRKÜM diyene. 42 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Altay olsaydı daha rahat maç olurdu. Yine 6 yer strese girmezdik :) 28 2 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz: Avrupada bu kurtarışı yapacak benim diyecek kaleci yoktur, yerden seken topu çizgiden çıkardı helal olsun kardeşime 28 2 Yanıtla
  • Kadir yılmaz: şimdi Hollanda çokta iyi değil, galiba bizim 3 oyuncu kart cezalısı yada 2. allahın izniyle yarı final şimdiden ufukta belirdi. 25 2 Yanıtla
  • Trgtyldz: özelikle Merih çok iyiydi ondan sonra Ferdi, kaleci Mert, son dakikalarda Kaan, Arda nin kornerleri iyi kullanması türü getidi. bazı savaşıp gözükmeyenlerde vardı. Kenan fizik yapısından dolayı biraz sönük kaldı. yine de hepsinin emeğine sağlık tüm maç boyunca gol yemeyelim diye totem yapıp durduk 14 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla: işin gerçeği adamların beceriksizliği bizim başarımız oldu.. Tebrikler Türkiye'm inşallah Hollanda maçı da böyle olur.. 5 9 Yanıtla
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