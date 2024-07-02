Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

Salih Akinci:

Hakan Çalhanoğlu’nu eleştirenler , orta sahada oyun kuramdığımızı görünce , sanırım ne kadar önemli olduğunu anlamıştır.

15 9 Yanıtla

Serdal Akçay: Hakan Çalhanoğlu mu : ) Çok şükür ki bu maçta yok. Daha zevkli, heyecanlı ve mücadeleci bir futbol var sahada. 12 1

Salih Akinci: Serdar , hangi maça bakıyorsun bilmiyorum , ama korner dışında bir tane organize atağın yok. Adamlar bizi kendi sahamıza hapsetmiş , sen çok zevkli maç diyorsun. Avusturya taraftarıysan başka tabiki. 2 1