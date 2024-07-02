Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar - Son Dakika
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Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda Orkun Kökçü 11. dakikada, İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Çeyrek finale kalan A Milli Takımımızda Kökçü ve Yüksek Hollanda maçında forma giyemeyecek.

02.07.2024 22:30
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza iki kötü haber birden geldi.

ORKUN VE İSMAİL ÇEYREK FİNALDE YOK

Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Çeyrek finale yükselen Türkiye'de Kökçü ve Yüksek Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

Çeyrek finale kalırsak oynayamayacak! Milli futbolcu cezalı duruma düştü


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Son Dakika Spor Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Çarman: İsmail dışında aksayan oyuncumuz yok. Gayet iyi basıyoruz. 19 10 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Salih özcanı görünce ismaili mumla arar olduk topla çıkamadık ismail olmayınca 3 0
  • Salih Akinci: Hakan Çalhanoğlu’nu eleştirenler , orta sahada oyun kuramdığımızı görünce , sanırım ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. 15 9 Yanıtla
    Serdal Akçay: Hakan Çalhanoğlu mu : ) Çok şükür ki bu maçta yok. Daha zevkli, heyecanlı ve mücadeleci bir futbol var sahada. 12 1 Salih Akinci: Serdar , hangi maça bakıyorsun bilmiyorum , ama korner dışında bir tane organize atağın yok. Adamlar bizi kendi sahamıza hapsetmiş , sen çok zevkli maç diyorsun. Avusturya taraftarıysan başka tabiki. 2 1 MUHAMMED EBZAL: Hakanın yerine oynayanlarda fazlasıyla görevlerini yaptılar 3 0
  • Emre Acar: Hakan İtalya yılın futbolcusu olabilir ama milli takımda ben iyi oynarken hiç görmedim Orkun cezalı olması çok kötü oldu arda ve Kenan 2 maçtır izliyoruz nekadar yenetekli olursa olsun güçlü değilsen yıldız boşver futbolcu bile olamazlar otursunlar Ferdi izlesinler merih izlesinler mert izlesinler yeteneksiz ama barış Alper izlesinler 0 1 Yanıtla

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