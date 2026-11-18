MasterChef Enes Vardar, bu kez hazırladığı yemeklerle değil, geçirdiği büyük değişimle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın son bölümünde ekrana getirilen eski başvuru görüntüsü, Enes'in bir yıl içerisinde ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.

MASTERCHEF ENES'İN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler, yarışmacıların programa katılmadan önce gönderdikleri başvuru görüntüleri ekrana getirdi. Görüntüler arasında yer alan Enes Vardar'ın eski hali, yarışmadaki görünümünden oldukça farklıydı. Başvuru görüntüsünde daha kilolu olduğu görülen Enes'in geçirdiği değişim merak konusu oldu. Şeflerin görüntüleri göstermesinin ardından söz alan yarışmacı, görüntülerin ne zaman çekildiğini ve o dönem kaç kilo olduğunu açıkladı. Enes'in başvuru görüntüsü yalnızca bir yıl önce çekildiği ortaya çıktı. Yarışmacının kısa sürede yaşadığı fiziksel değişim, programın öne çıkan anlarından biri oldu.

140 KİLODAN 86 KİLOYA DÜŞTÜ

Eski görüntülerinin ekrana gelmesinin ardından konuşan Enes Vardar, bir yıl önce 140 kilo olduğunu söyledi. Bugünkü kilosunun ise 86 olduğunu açıklayan yarışmacı, yalnızca bir yılda 54 kilo verdiğini ifade etti. Enes'in başvuru videosundaki görüntüleri ile yarışmadaki son hali arasındaki fark dikkat çekti. Bir yıl önceki görünümünden oldukça farklı olan yarışmacı, yaşadığı değişimin boyutunu verdiği rakamlarla ortaya koydu. 140 kilodan 86 kiloya düşen Enes Vardar'ın toplam kilo kaybı 54 kiloya ulaştı.