MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı

Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalamıştı. 2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti. Sivrioğlu, önceki gün aynı kişiyle Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektife takıldı.

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Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyleyerek "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik" dedi. Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen ünlü şef, "Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem KOAH hastası olduğu için biraz etkilendi" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu ve Pınar adlı sevgilisi, sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yapmaya devam etti.