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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı - Son Dakika

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı

06.08.2021 09:10

MasterChef Türkiye programında editör olarak çalışan Pınar adlı kadınla aşk yaşamaya başladığı için 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle kameralara yakalandı. Ünlü şef, aşkını ilan ettiği sevgilisiyle, Arnavutköy'de baş başa yürüyüş yaptı.

Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalamıştı. 2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti. Sivrioğlu, önceki gün aynı kişiyle Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektife takıldı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyleyerek "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik" dedi. Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen ünlü şef, "Annemler Bodrum'da. Çok şükür iyiler. Annem KOAH hastası olduğu için biraz etkilendi" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu ve Pınar adlı sevgilisi, sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yapmaya devam etti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı

Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı - Son Dakika Magazin


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