TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Şef Danilo Zanna'nın eğlenceli Masterclass'ının ardından yarışmacılar en iyi makarnayı yapmak için savaştı.
MasterClass eğitiminde yarışmacılara elde ev yapımı makarna ve risotto yapmayı, bu yapımın inceliklerine dair teknikleri anlatan Danilo Şef ardından yarışmacılardan makarna hazırlamalarını istedi.
MasterChef'te Danilo Şef'in anlattığı elde makarna yapımı ve incelikleri ardından Risotto yapımı ve tarifi takip etti. MasterClass eğitiminin ardından 16 yarışmacı, ünlü şefin istediği makarnayı en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. En iyi tabağı yapan 6 yarışmacı ise üst tura kaldı.Bu defa yarışmacılar en başarılı risotto tabağını çıkarmak için kıran kırana bir mücadele verdi ve tüm hünerlerini sergiledi.
Emir, Özgül, Uğur, Duygu, Esra ve Eray'ın hazırladığı risotto tabaklarıdan şefler sırası ile tadım yaptı. MasterClass ödül oyununu kazanan isim şeflerin kararı doğrultusunda belli oldu. Şeflerin kararıyla 3 Eylül Perşembe akşamı MasterChef 2020'de MasterClass'ın kazananı Emir Elidemir oldu.
Dün akşamki MasterClass'ın ödülünü kazanan yarışmacı Emir, İtalya'dan gelen özel bir makarna açma makinesi, risotta ile makarnada kullanılan tüm tencere ve ekipman setinin sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 07:37
Son Dakika › Magazin › MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclassın kazananı belli oldu - Son Dakika Magazin