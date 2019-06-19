Mata 2 yıl daha Manchester United'da
8 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:03 Kaynak: AA
Premier Lig ekibi Manchester United
, İspanyol futbolcusu Juan Mata
'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi ay sonunda tamamlanacak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine Real Madrid
'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia
ve Chelsea
kulüplerinde oynadı.
Manchester United'ın 2014'ün ocak ayında transfer ettiği Mata, İspanya Milli Takımı
formasını 41 kez giydi.
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