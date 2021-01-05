Matlı: "Ticarette sıfır risk dönemi başlıyor" - Son Dakika

Matlı: "Ticarette sıfır risk dönemi başlıyor"

05.01.2021 14:41
Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve ticari mal alım-satımlarında üyelerine kolay finansman imkanı sunmak maksadıyla Türkiye Halk Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' projesi için iş...

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), üyelerinin nakit akışını kolaylaştırmak ve ticari mal alım-satımlarında üyelerine kolay finansman imkanı sunmak maksadıyla Türkiye Halk Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Halk Bankası ile başlattığı 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' projesi kapsamında hayata geçirilen protokol, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Türkiye Halk Bankası Bursa Bölge Koordinatörü Dr. Gökhan Sümer arasında imzalandı. Bursa Ticaret Borsası Doğanbey sivil mimari örneği hizmet binasında gerçekleştirilen törene; Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Halk Bankası Bölge Pazarlama Müdürü Mustafa Kemal Şahin ve Tuzpazarı Şube Müdürü Nurgül Temotaş katıldı.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı törende yaptığı konuşmada, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkların ve tahsilat problemlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği projenin, pandemi sebebiyle zor günler yaşayan borsa üyelerini ciddi anlamda rahatlatacağını söyledi.

İmzalanan protokol ile tedarikçi ile alıcılar arasındaki zincirin aksamadan devamının sağlanacağına dikkat çeken Başkan Matlı, "Halk Bankası ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getiriyor, kartlı ödeme sistemiyle alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Böylece satıcı, 'paramı tahsil edebilir miyim' endişesinden kurtulurken,alıcı da finansmana kolayca erişebilecek. Üreticiler veya satıcılar, sattıkları malın bedelini alacak riski taşımadan,Halk Bankası garantisiyle peşin ya da taksitle alabilme imkanına kavuşacaklar" diye konuştu.

Halk Bankası ile imzalanan protokol doğrultusunda borsa üyelerinin finansmana en hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarının sağlandığını kaydeden Başkan Özer Matlı, "18 aya kadar taksit imkanı sunan proje kapsamında üyelerimiz,540 güne kadar vade imkanıyla finansman temin ederek tedarik ihtiyaçlarını karşılama fırsatı bulabilecek. Tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirecek olan 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı' projesinden yararlanmak isteyen üyelerimiz,dilerlerse borsamızdan danışmanlık hizmeti alabileceği gibi en yakın Halk Bankası şubelerine giderek de başvuruda bulunabilir. Bu vesileyle, imzaladığımız protokolün ülkemize, üyelerimize ve Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İş dünyasının her zaman yanındayız"

Türkiye Halk Bankası olarak, dün olduğu gibi bugün de böylesi zor dönemlerde iş dünyasının yanında olduklarını dile getiren Bursa Bölge Koordinatörü Dr. Gökhan Sümer ise firmaların projeden Halk Bankası tarafından risk durumlarına göre belirlenecek limitler dahilinde yararlanabileceklerini belirtti.

Bursa Ticaret Borsası ile böyle değerli bir projede iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Sümer, "Projenin asıl gayesi, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Halk Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup, tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirmektir. Ticaretin çok daha güvenli ve verimli yapılmasına destek olacak ürünümüzün ülkemize, Bursa'mıza, sanayici ve esnafımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Matlı: Ticarette sıfır risk dönemi başlıyor
Matlı: Ticarette sıfır risk dönemi başlıyor

Halk Bankası, Kredi Kartı, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Matlı: 'Ticarette sıfır risk dönemi başlıyor' - Son Dakika Ekonomi


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