MATSO Yönetim Kurulu kiracılarından 3 ay kira almayacak - Son Dakika

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının (MATSO) yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel mülklerinden 3 ay süreyle kira almamayı kararlaştırdı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında salgın dolayısıyla birçok işletmecinin faaliyetlerine ara vermesi konusu ele aldıklarını söyledi.

MATSO yönetimi olarak kişisel mülkler olan ve kiraya verdikleri iş yerlerinden 3 aylığına kira almamaya karar verdiklerini belirten Boztaş, şunları ifade etti:

"Toplantımızda hayırlı bir karar aldık. Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve meclis başkanımla birlikte 1 Nisan - 1 Temmuz arasında kiraya verdiğimiz iş yerlerinden kira almayacağız. Bu konuda alacağımızdan vazgeçiyoruz. Sözleşmemizi yapmış, çekini senedini almış da olsak, bu 3 ay zarfından kiracılarımızdan iş yerleri için kira almayacağız. Haziran ayı içerisinde süreci yeniden değerlendirip, temmuzdan sonraki dönemle ilgili yeni kararı haziran içerisinde alacağımız o toplantıda belirleyeceğiz. Buradan da bir çağrı yapıyoruz. Bu salgın nedeniyle ciddi bir krizin içinden geçmekteyiz. Bunun toplumun bütün kesimlerinde uygulanmasını talep ediyoruz."