Mattis, Askerlerin Suriye'den Çekilmesine İlişkin Kararnameyi İmzaladı
58 dakika önce
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis
, ABD askerlerinin Suriye
'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, görevi bırakacak olan Savunma Bakanı Jim Mattis, askerlerin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnamede, ABD askerlerinin Suriye'den ne zaman ve nasıl çekileceğinin belli olduğu kaydedilirken, Savunma Bakanlığı yetkililerince konuya ilişkin detay verilmedi. Ancak çekilmenin gelecek haftalarda başlayacağı ve birkaç hafta içinde tamamlanacağı bildirildi. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:44 Kaynak: İHA
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