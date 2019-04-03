Son Dakika Haberleri: Mavi Balina" Oyunu İntihara Sürükledi

Mavi Balina" Oyunu İntihara Sürükledi

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız çocuğunun, "mavi balina" adlı bilgisayar oyunu nedeniyle intihar ettiği bildirildi.

Mavi Balina
Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız çocuğunun, "mavi balina" adlı bilgisayar oyunu nedeniyle intihar ettiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan 14-15 yaşlarındaki 5 kız çocuğunun piknik yapmak amacıyla Akköprü Tepesi'ne çıktığını belirtti.

Çocuklardan Sevda Elaçmaz'ın tepeden atlayarak yaşamına son verdiğini aktaran Çohaz, haberi alan çocukların yakınları ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer çocukların kendilerine zarar vermesini önlediğini kaydetti.

Abdurrahman Çohaz, soruşturma kapsamında, kurtarılan çocukların il müdürlüğü görevlilerinin refakatinde Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlilerince ifadelerinin alındığını bildirdi.

Savcılık değerlendirmesi sonucunda 3 kız çocuğunun il müdürlüğüne bağlı ilk kabul birimine gönderilmesine karar verildiğini belirten Çohaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3 kız çocuğu halen il müdürlüğümüze bağlı çocuk ilk kabul birimine kabulleri yapılmış olup, süreç içinde değerlendirme yapılacak, uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının emniyet ve savcılık araştırması sonucunda 'mavi balina' oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir. Vefat eden kız çocuğu bugün toprağa verilmiştir. Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:33 Kaynak: AA

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