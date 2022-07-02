Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında - Son Dakika
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Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

02.07.2022 09:48
Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere sahillerde göreve başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere sahillerde göreve başladı.

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlarda ve sahillerde göreve başladı. Sahillerde devriye dolaşan zabıta ekipleri, çadır kurulumuna ve mangal yakılmasına izin vermiyor. Zabıta ekipleri, plajlarda yasak olan çadırlara müdahale ederek yerlerinden kaldırıyor. Ayrıca sahillerde mangal ve semaver yakılmasına izin vermiyor. Sahillerde seyyar satıcı, kaçak şezlong ve şemsiye satılıp kiralanmasına da müsaade etmiyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri Çeşme'de makilik yangını kontrol altında Çeşme'de makilik yangını kontrol altında
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında - Son Dakika
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