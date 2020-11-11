Max Kruse'ye tehdit mektubu - Son Dakika

Max Kruse'ye tehdit mektubu

11.11.2020 15:45
Max Kruse'ye tehdit mektubu, System.String[]

Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, kendisine gönderilen tehdit mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, kendisine gönderilen tehdit mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve pandemi döneminde son 8 haftada sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Alman futbolcu Max Kruse, kariyerine Bundesliga ekibi Union Berlin'de sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, bir taraftarın kendisine gönderdiği tehdit mektubunu paylaştı.

Mektupta, "Marx Krause, beyinsizsin. Bizim kulüpten defol. Böyle bir geri zekalı bir oyuncu Union'da oynayamaz. Kendi iradenle gitmezsen biz seni stadyumdan kovalarız" yazdığı görüldü.

Gönderen ismini yazamadığını belirten Alman futbolcu da "Kendisini buraya gelerek bu sözleri yüzüme söylemesini bekliyorum" dedi. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Max Kruse'ye tehdit mektubu - Son Dakika Spor


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