Son Dakika Haberleri: May, Brexit'i erteleme fikrine sıcak bakmaya başladı

May, Brexit'i erteleme fikrine sıcak bakmaya başladı

23 dakika önce

İngiltere Başbakanı May, Brexit son tarihini ertelemeyi değerlendiriyor.

May, Brexit'i erteleme fikrine sıcak bakmaya başladı, System.String[]
İngiltere Başbakanı May, Brexit son tarihini ertelemeyi değerlendiriyor. Konuya ilişkin günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:20 

Theresa May, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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