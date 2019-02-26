May, Brexit'i erteleme fikrine sıcak bakmaya başladı
23 dakika önce
İngiltere Başbakanı May, Brexit son tarihini ertelemeyi değerlendiriyor.
İngiltere Başbakanı May
, Brexit son tarihini ertelemeyi değerlendiriyor. Konuya ilişkin günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama yapılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:20
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