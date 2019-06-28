May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08
Başbakanı Theresa May
, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.
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