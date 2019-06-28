Son Dakika Haberleri: May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj
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May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:08 
Theresa May, İngiltere, Ekonomi
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