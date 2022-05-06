Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

06.05.2022 15:35

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdüVAN Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

VAN Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Başkale genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

YORUMLAR
500
Mayıs ayında Nemrut'ta kar sürprizi Mayıs ayında Nemrut'ta kar sürprizi Van ve Bitlis'te kar etkili oldu Van ve Bitlis'te kar etkili oldu

Başkale, Mayıs, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Yaşlı kocasının şiddetinden ve kıskançlığından bıkan Meksikalı genç anne, 4 çocuğunu öldürdü: Kendi canına da kıyacaktı
13:59 Ucuz araba hayaliyle yola çıktı, telefon numarası müstehcen sitelere düştü
15:09 Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı
15:05 İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı
15:05 Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı
14:58 İngiliz futbolcu Jack Grealish'in yeni aşkı Türk güzel Ekin-Su Cülcüloğlu çıktı
13:17 "Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
14:38 İyilik dizisinde bu akşam neler olacak? Damla, Neslihan'a nasıl bir oyun hazırladı?
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
14:25 TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, nüfusun yüzde 63,7'si de borç içinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 15:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement