Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
VAN Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Başkale genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: İHA
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