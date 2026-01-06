Mayon Yanardağı\'nda Alarm Seviyesi 3\'e Yükseldi

FİLİPİNLER'deki Mayon Yanardağı'nda patlama riski nedeniyle alarm seviyesinin 3'e yükseltildiği bildirildi.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Mayon Yanardağ için alarm seviyesinin 3'e yükseltildiği belirtildi. Yetkililer, risk nedeniyle 6 kilometrelik tehlikeli bölgenin boşaltılması uyarısında bulundu. Yanardağın püskürteceği küllerin uçaklar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle pilotlara da yanardağın zirvesine yakın uçmamaları çağrısı yapıldı.
