Mazıcı Apartmanı Davasında Hapis Cezası

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı Mazıcı Apartmanı davasında aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 sanığa hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'daki Mazıcı Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan 12 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar için Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, binanın statik proje müellifleri Muzaffer D., ve Vahap K., ile fenni mesul Ahmet Turan Ü.'ye 12 yıl 6 ay, belediye görevlileri Bayram Başer Z., Furkan K., Haluk T., Latif O., Ümit E., ve Mehmet Ç.'ye ise 10 yıl 8 ay, belediye görevlisi Mustafa B.'ye ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine hükmederek tutuklamanın sonraya bırakılmasına karar verdi.