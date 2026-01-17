Mazıdağı'nda Kaybolan Çocukların Cansız Bedenleri Bulundu

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan Davut Esen (9) ile Abdullah Erat'ın (7) yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulundu. Çocukların cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli de olay yerine incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.