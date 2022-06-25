Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Doğan Aktaş, ilçede 4 yıldır aktif olan kursa yoğun ilginin olduğunu belirterek, kursların bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kick Boks, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mazıdağı'nda kick boks kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi - Son Dakika

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