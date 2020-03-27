Mazıdağı'nda koronavirüs seferberliği - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, koronavirüs (Kovit-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Mazıdağı Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkadı ve ilçede dezenfekte yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ise ikametten ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ileten vatandaşların istekleri, görevliler tarafından evlerine bırakılıyor.

İlçede, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının 7/24 karşılanmaya devam edileceği bildirildi.