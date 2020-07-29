MB Başkanı Uysal: "Finansal koşullarda sağlanan belirgin iyileşme kredi büyümesini destekledi" - Son Dakika

MB Başkanı Uysal: "Finansal koşullarda sağlanan belirgin iyileşme kredi büyümesini destekledi"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:01
Kaynak: AA
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