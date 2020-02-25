MDOB "Aşk İksiri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat MDOB 'Aşk İksiri'ni sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika

MDOB "Aşk İksiri"ni sanatseverlerin beğenisine sundu

23 dakika önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" komik operasını sahneledi.

MDOB

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" komik operasını sahneledi.

Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan operanın rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarı Deniz yaptı.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği 2 perdelik komik operada, başlıca rolleri Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Kazım Erdem Özdemir, Faik Mansuroğlu ve Pınar Duygu Çınar paylaştı.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli'de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.

Sanatseverler, gösterimin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Gaetano Donizetti, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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