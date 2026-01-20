MEB, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılını yarışmayla kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MEB, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılını yarışmayla kutlayacak

20.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümüne özel resim, şiir ve hikaye yarışması düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümüne özel resim, şiir ve hikaye yarışması düzenlenecek.

Ortaokul öğrencilerine yönelik resim, şiir ve hikaye yarışması, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitleri anmak, Türk milletinin kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmak ve öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmek amacıyla yapılacak.

Vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu ve birlik duygusunun yeni nesillerde pekiştirilmesi adına düzenlenen yarışma, resmi ortaokullar ile imam hatip ortaokulları öğrencilerinin katılımına açık olacak. Yarışma, resim, şiir ve hikaye olmak üzere 3 dalda gerçekleştirilecek.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek yarışmayla, öğrencilerin, Çanakkale Zaferi'nin milli ve manevi anlamını, sanatsal ve edebi çalışmalar aracılığıyla ifade etmeleri hedefleniyor.

Yarışmaya resim alanında başvuracak öğrencilerin eserleri, resim teması, kompozisyon, tekniğe uygunluk ve yaratıcı çalışma-özgünlük kriterlerine göre değerlendirilecek.

Şiir başvurularının değerlendirme kriterleri de temanın işlenişi, Türkçe ve dilbilgisi kuralları, konuya hakimiyet, ses unsurları ve hece özelliklerinin kullanımı, şiirin derinliği ve etkileyiciliği olacak.

Yarışmaya hikayeyle katılacak öğrencilerin ise çalışmalarında başlık, anlatım düzeni, anlatım zenginliği, yazım kuralları ve bütün olarak yazılı anlatım kriterlerine dikkat etmeleri gerekecek.

Dereceye giren öğrencilere ödül verilecek

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları eserleri öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edecek. Okul komisyonunca değerlendirilen başvurular, 13 Şubat'a kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

İlçe ve il düzeyinde yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren eserler Bakanlığa iletilecek.

Ülke genelinde her üç dalda dereceye giren öğrencilere ödül verilecek. Eserleri dereceye giren öğrenciler, 30 Mart-1 Nisan'da Çanakkale'de düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 Mart, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılını yarışmayla kutlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:07:09. #7.11#
SON DAKİKA: MEB, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılını yarışmayla kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.